Yol kontrol noktasında durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıktı

Antalya'da jandarma tarafından kontrol noktasında durdurulan bir araçta, uyuşturucu etken maddesi içeren 119 adet hap ve içime hazır halde 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Antalya'da jandarma tarafından kontrol noktasında durdurulan bir araçta, uyuşturucu etken maddesi içeren 119 adet hap ve içime hazır halde 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan araçtaki Y.A. ve S.K.'niın hareketlerinden şüphelenen ekipler, araçta arama yaptı. Y.A.'ya ait araçta yapılan aramada, uyuşturucu etken maddesi içeren 119 hap, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam bong adı verilen materyal içerisinde içime hazır halde 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. - ANTALYA