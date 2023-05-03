Üye Girişi
Haberi Paylaş
Yol kontrol noktalarında KADES uygulaması tanıtıldı

Yol kontrol noktalarında KADES uygulaması tanıtıldı

3. Sayfa Haberleri

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, Şeref ve Küpar yol kontrol noktalarında vatandaşlara KADES uygulamasını tanıttı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, Şeref ve Küpar yol kontrol noktalarında vatandaşlara KADES uygulamasını tanıttı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, KADES (Kadın Destek Uygulaması) ve 'Kadına El-Kal-Ka-Maz' tanıtım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Şeref ve Küpar yol kontrol noktalarında toplamda 790 vatandaşa KADES tanıtıldı. Yapılan bilgilendirme sonrasında kadınların telefonuna, sistemi yüklemesinde yardımcı olunurken herhangi bir şiddete maruz kaldıklarında en yakın kolluk kuvvetlerine ulaşmak için etkin bir şekilde nasıl kullanabilecekleri de öğretildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bingöl KADES Aile 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title