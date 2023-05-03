Yol kontrol noktalarında KADES uygulaması tanıtıldı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, Şeref ve Küpar yol kontrol noktalarında vatandaşlara KADES uygulamasını tanıttı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, KADES (Kadın Destek Uygulaması) ve 'Kadına El-Kal-Ka-Maz' tanıtım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Şeref ve Küpar yol kontrol noktalarında toplamda 790 vatandaşa KADES tanıtıldı. Yapılan bilgilendirme sonrasında kadınların telefonuna, sistemi yüklemesinde yardımcı olunurken herhangi bir şiddete maruz kaldıklarında en yakın kolluk kuvvetlerine ulaşmak için etkin bir şekilde nasıl kullanabilecekleri de öğretildi. - BİNGÖL