Yol kesip kadın sürücüyü vuran şahıs kısa sürede yakalandı - Haberler

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Yol kesip kadın sürücüyü vuran şahıs kısa sürede yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yol kesip kadın sürücüyü vuran şahıs kısa sürede yakalandı

Eskişehir'de aracıyla seyreden kadın sürücüyü silahla vuran şahıs, polisin çalışmaları neticesinde kısa sürede yakalandı.

Eskişehir'de aracıyla seyreden kadın sürücüyü silahla vuran şahıs, polisin çalışmaları neticesinde kısa sürede yakalandı.

Odunpazarı İlçesi İki Eylül Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, trafikte ilerleyen 26 ACD 493 plakalı aracın önünü kesen A.T., kadın sürücüsü S.M.'ye ateş etmişti. Bacağından yaralanan talihsiz kadın hastaneye kaldırılmış, olay yerinden kaçan şahısın yakalanması için ise polis geniş boyutlu çalışma başlatmıştı. Eşkali belli olan şahıs, polisin hassas çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Yakalan şahısla ilgili işlemelerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Odunpazarı Eskişehir Eylül 3. Sayfa Haberler

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