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Yol kenarındaki ot yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yol kenarındaki ot yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Saruhanlı-Akhisar yolunun kenarında çıkan ot yangını ekiplerin uzun gayretleri sonucu kontrol altına alındı.

Manisa'nın Saruhanlı- Akhisar yolunun kenarında çıkan ot yangını ekiplerin uzun gayretleri sonucu kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Koyuncu Mahallesi Saruhanlı-Akhisar istikameti karayolunun sağ tarafında saat: 14.30 sıralarında yol kenarında bulunan otlar alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede yayılan alevler yoğun dumana da sebep olurken karayolundaki trafik, ekipler tarafından durduruldu. Araçlar yolun sağ ve soluna çekilerek ekiplerin hızlı müdahale etmesi sağlandı. Yangına 4 itfaiye aracı, 8 arazöz, 1 su tankeri ile 8 jandarma devriyesi tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede trafik akışı her iki şeritte de an itibariyle kontrollü olarak sağlanmaya başlandığı açıklandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saruhanlı Akhisar Manisa 3. Sayfa Haberler

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