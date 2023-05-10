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Yol kenarındaki araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Yol kenarındaki araç yanarak kullanılamaz hale geldi

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün motoru ısındığı için yol kenarına çektiği otomobil, motor bölümünden başlayan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün motoru ısındığı için yol kenarına çektiği otomobil, motor bölümünden başlayan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Şevik 07 AER 145 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, motorunun ısınması nedeniyle otomobilini motorunun soğuması için Uzunkale Mahallesi'nde yol kenarına çekerek park etti.

Otomobilin yol kenarına çekilmesinden kısa bir süre sonra bilinmeyen bir arıza sebebiyle motor bölümünden yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye tarafından söndürülen yangının ardından araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya Tragger 3. Sayfa Haberler

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