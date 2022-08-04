Yol kenarında yaralı leylek bulundu Bilecik'te yol kenarında yaralı halde bulunan leylek Bozüyük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Bilecik'te yol kenarında yaralı halde bulunan leylek Bozüyük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Yaralı leylek Söğüt ilçesine bağlı Çaltı ile Yakacık köyleri arasında bulundu. Çaltı Köyü Muhtarı Osman Akçe tarafından fark edilen yaralı leylek Bozüyük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Akçe, aracıyla seyir halindeyken yok kenarında çırpınan bir leylek bulduğu söyleyerek, "Hemen yaralı leyleği hemen aracıma alarak köye gittim. Muhtarlık binasına getirdiğim leylek için hemen yetkilerle irtibata geçtim Sağ olsunlar Bozüyük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bağlı ekipleri hemen ilgilenerek, geldiler. Yaralı leyleğimizi onlara teslim ettim" dedi. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Söğüt 3. Sayfa Haberler

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