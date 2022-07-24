Yol kenarında uçuruma düşen şahıs UMKE ekiplerince kurtarıldı Yol kenarında uçuruma düşen şahıs UMKE ekiplerince kurtarıldı Antalya'da şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan bir köy yakınında yol kenarında bulunan uçuruma düşen şahıs, UMKE ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Yol kenarında uçuruma düşen şahıs UMKE ekiplerince kurtarıldı ANTALYA - Antalya'da şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan bir köy yakınında yol kenarında bulunan uçuruma düşen şahıs, UMKE ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Olay, Konyaaltı ilçesi Çitdibi köyü yakınlarında yol kenarındaki uçurumda meydana geldi. Uçurumun dibinde Volkan Pınar (26)'ın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Şahıs için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi ekipleri adeta seferber oldu. Ekipler halat yardımı ile aşağı inerek şahsı yukarı çıkardı. Şahsın kurtarılmasına Jandarma Arama Kurtarma Timi de destek verdi. Şahıs daha sonra sağlık görevlilerine teslim edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - 3. Sayfa Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Antalya 3. Sayfa Yerel Haberler

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