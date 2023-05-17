Yol kenarında duran tır zincirleme kazaya sebep oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki tırın yol kenarında durması 4 aracın zincirleme kazaya karışmasına sebep oldu. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D-100 kara yolu Köşklü Çeşme Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki O.O. idaresindeki 59 AFF 368 plakalı Ford marka tır yol kenarında durdu. Arkasından seyreden 54 DR 341 plakalı Fiat marka otomobil, 34 DPO 126 plakalı Fiat marka otomobil, 41 ANU 104 plakalı Hyundai marka otomobil ve 41 P 9538 plakalı servis minibüsü ise duramayarak, zincirleme kazaya karıştı. Kazaya karışan araçlar arasında O.Ş. hakimiyetindeki 41 ANU 104 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi G.A.Ş. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. G.A.Ş, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, yolda yeni bir kazanın meydana gelmemesi için güvenlik tedbirleri aldı. Kontrollü olarak trafik tek şeritten sağlandı. Kazalı araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.