Yol kenarında av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu - Haberler

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Yol kenarında av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yol kenarında av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

Zonguldak'ta bir kişi yol kenarında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta bir kişi yol kenarında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Ekipler olayın failini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Devrek ilçesine bağlı Eğerci mevkisinde yaşandı. Yol kenarında yerde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin Orhan Ç. olduğunu belirledi. Av tüfeği ile vurulduğu belirlenen talihsiz adam ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Orhan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri olayın failinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Av Tüfeği, Zonguldak, Jandarma, Eğerci, 3. Sayfa, Haberler

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