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Yol kenarına park eden tıra arkadan gelen başka tır çarptı

Yol kenarına park eden tıra arkadan gelen başka tır çarptı

3. Sayfa Haberleri

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu- Çorum karayolu Arifegazili köyü yakınlarında meydana geldi. Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan plastik yüklü 58 AF 807 plakalı tır arıza yaptı. Yoğun sağ tarafına park eden tıra arkadan gelen 10 AHA 58 plakalı tahta palet yüklü başka bir tır çarptı. Meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Arifegazili Sungurlu Çorum 3. Sayfa Haberler

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