Yol kenarına park eden otomobile arkadan çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'da tırdan kopan lastiğin zarar verdiği aracına bakmak için duran sürücüye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Olay, kent merkezi Mareşal Fevzi Çakmak mahallesinde meydana geldi. 03 ZA 913 plakalı aracı ile trafikte ilerleyen R.A., aracına karşı şeritte ilerleyen bir tırdan kopan lastik parçasının isabet ettiğini görünce otomobiline bakmak için aracını yol kenarına park etti. Bu sırada arkadan gelen 03 DC 312 M.I., aracı geç fark ederek, otomobile arkadan çarptı. Kazada M.I., hafif şekilde yaralanırken, ardından olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR