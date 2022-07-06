Yol kenarına hayvan leşi atan şahsa yaptırım uygulandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, yol kenarına koyun leşi atan şahsa idari yaptırım uygulandı. Mahalle sakinleri konu hakkında jandarma ekiplerince bilgilendirildi.

Edinilen bilgiye göre, halkın geçimini genellikle hayvancılıktan sağladığı Ovacık Mahallesi civarında Antalya Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Elmalı ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çevre ve hayvan kontrollerinde, mahalle girişinde yol kenarına atılmış vaziyette koyun leşi olduğu görüldü. Elmalı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, hayvan leşini attığı tespit edilen E.İ. isimli şahıs hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Hayvan leşi, yönetmeliğe uygun şekilde imha edilecek

Ayrıca, Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere ilişkin yönetmeliğin 10'uncu maddesindeki, "Ölen hayvanın kokuşması halinde, bu hayvanların derileri yüzülmeden ve uygun bir şekilde nakledilerek diğer hayvanların temas etmeyeceği, akarsulardan uzak, yeraltı sularını kirletmeyecek şekilde en az iki metre derinliğindeki çukurlara kireçlenerek gömülmeleri veya yakılmaları mahalli idari makamlar tarafından sağlanır" şeklindeki açıklama doğrultusunda işlem yapıldı. Bu hususta Antalya Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından gerekli koordine sağlanarak idari işlemlere başlandı.

Mahalle halkı bilgilendirildi

Kokuşmaya başlamış hayvan leşinin çevreyi kirletmesi, insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkilemesi nedeniyle, bulaşıcı hastalık riski taşıyabileceği değerlendirilerek konu hakkında işlem yapıldı. Ovacık Mahallesi halkı, hayvan ölümlerini muhtarlık vasıtasıyla Elmalı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirmeleri konusunda ve çevre ve hayvanları koruma konusunda bilgilendirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa