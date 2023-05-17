Yol denetimde uyuşturucu yakalandı
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Afyonkarahisar jandarma komutanlığı ekipleri yaptıkları yol denetiminde metamfetamin, eroin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Afyonkarahisar jandarma komutanlığı ekipleri yaptıkları yol denetiminde metamfetamin, eroin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bolvadin- Çay ilçe karayolu üzerinde yol denetimi yaptı. Durdurulan bir araçtaki T.G., isimli şahsın üst aramasını yapan ekipler 3 gram metamfetamin, S.Y. isimli şahsın ise üst aramasında 4 gram eroin ile uyuşturucu kullanma aparatı olan 1 adet payp ele geçirdi. Meydana gelen olaylar ile ilgili adli soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa