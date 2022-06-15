Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Düzce'de bir inşaata beton getiren mikser, park halindeyken yolun çökmesi sebebi ile devrildi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Kaza İstanbul Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatın önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat halinde ki binaya beton getiren ve bölgede park halinde beklemeye başlayan S.T. idaresindeki 34 EJL 019 plakalı Mercedes marka beton mikserinin ağırlığına dayanamayan yol çöktü. Çökme ile birlikte beton mikseri de olduğu yere devrildi. Olayı gören vatandaşlar hemen sürücü S.T.'nin yardımına koşarken, ihbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sürücü kabinden çıkartılarak ambulans ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri beton mikserinin başka olumsuzluklara mahal vermemesi için çalışma yaparken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de bölgede çalışmalara başladı. İçinde beton yüklü olan mikserin kaldırma çalışmaları için ise bölgeye vinç çağırıldı.

(Enes Bektaş - Ali Yıldız - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa