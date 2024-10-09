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Yol Çalışması Nedeniyle Öğrenci Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Yol Çalışması Nedeniyle Öğrenci Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yakınlarında, yol yapım çalışmaları nedeniyle ters şeritte ilerleyen bir otomobil, yurda yürüyen bir öğrenciye çarptı. Öğrenci hastaneye kaldırılırken, sürücü polise ifade verdi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi içerisinde aylardır bitmeyen yol yapım çalışmasının olduğu alanda yurda giderken otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Asımın Nesli KYK Erkek Öğrenci Yurdu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okuldan yurda yol kenarında yürüyerek gitmekte olan İbrahim Ç.'ye, aylardır bitmeyen yol çalışması nedeniyle ters şeritte ilerleyen Mustafa E.Ç. idaresindeki 15 ABP 690 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarptı. Kaza sonrası aracın çarptığı İbrahim Ç. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci, ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Otomobil 3-sayfa Eğitim burdur Kaza

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