Yokuş aşağı inerken frenleri patlayan hurda yüklü kamyon devrildi - Haberler

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Yokuş aşağı inerken frenleri patlayan hurda yüklü kamyon devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yokuş aşağı inerken frenleri patlayan hurda yüklü kamyon devrildi Sürücü kimseye zarar vermemek için orta refüje kamyonu yatırarak durdu Karabük'te hurdacılar sitesinden yokuş aşağı inerken frenleri patlayan hurda yüklü kamyon karayoluna çıkarak orta refüje devrildi.

Yokuş aşağı inerken frenleri patlayan hurda yüklü kamyon devrildi

Sürücü kimseye zarar vermemek için orta refüje kamyonu yatırarak durdu

KARABÜK - Karabük'te hurdacılar sitesinden yokuş aşağı inerken frenleri patlayan hurda yüklü kamyon karayoluna çıkarak orta refüje devrildi. Kamyon sürücüsü kendi canını hiçe sayarak, orta refüje yatırdığı kamyondan yara almadan kurtulurken, şans eseri faciadan dönüldü.

Kaza, Karabük - Eskipazar D-750 karayolu Kemaloyman mevkiinde meydana geldi. Hurdacılar sitesinden çıkan Genç Osman Erdoğan idaresindeki 78 AAN 773 plakalı hurda yüklü kamyon yokuş aşağı inerken frenleri patladı. Tecrübeli sürücü korna çalarak karayoluna inerek kamyonunu orta refüje çarptırarak devirdi. Sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, yola savrulan hurda demirler iş makinesi ile olay yerine gelen başka bir kamyona yüklendi.

Sürücü Erdoğan, rampa aşağı inerken bir anda frenlerinin patladığını söyleyerek, " Kimseye zarar vermedin, kendi canımıza da zarar vermeden kazayı atlattık. Bir arkadaşımız durumu fark edince yolu kesti ve bende onun sayesinde bende aracı yatırarak can kaybına yol açılmadan kazayı atlatmış olduk" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - 3. Sayfa

Karabük 3. Sayfa Haberler

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