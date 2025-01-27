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Yokuş Aşağı Giden Minibüs Kuaföre Daldı: 3 Yaralı

Yokuş Aşağı Giden Minibüs Kuaföre Daldı: 3 Yaralı
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Kartal Karlıktepe Mahallesi'nde kontrolden çıkan bir yolcu minibüsü, önce bir yayaya çarptı ardından kuaför dükkanına dalarak durdu. Kaza sonrası yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kartal Karlıktepe Mahallesi'nde yokuş aşağı hızla giden yolcu minibüsü kontrolden çıkarak kuaföre daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Yakacık Caddesi üzerinde meydana geldi. Kontrol Fehmi G. yönetimindeki 34 M 3072 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce çöp kovalarına, ardından yolda yürüyen bir yayaya çarptı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen minibüs, cadde üzerindeki kuaföre dalarak durabildi.

Dehşet anları kamerada

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, minibüsün yokuş aşağı hızla ilerlediği, çöp kovalarına ve yayaya çarptıktan sonra kuaför dükkanına çarparak durduğu görülüyor. Görüntülerde çevredekilerin büyük panik yaşadığı dikkat çekiyor.

Kazada yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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