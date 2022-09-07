Yoklama kaçağı, jandarmanın denetiminde yakalandı 3. Sayfa Haberleri Zonguldak yoklama kaçağı olarak aranan bir kişi jandarma ekiplerinin denetimiyle yakayı ele verdi. Zonguldak yoklama kaçağı olarak aranan bir kişi jandarma ekiplerinin denetimiyle yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Huzur ve Güven uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlere 57 ekip ve 189 personel katıldı. Uygulamada 173 umuma açık işyeri kontrol edildi. Denetimlerde 2 bin 162 şahıs ve 466 araç sorgulandı. Sorgulama sonucunda yoklama kaçağı olarak aranan bir kişi hakkında işlem yapıldı. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Jandarma 3. Sayfa Haberler

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