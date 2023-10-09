Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yapılan operasyonda, yoğurt ve peynir kaplarına gizlenmiş kaçak silahlar ele geçirildi. Şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yoğurt ve peynir kaplarına gizlenmiş silahlarla ilgili şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yoğurt ve peynir kaplarına kaçak silahlar gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ördek Mahallesi'nde M.K'nin (27) yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine savcılık koordinesinde çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, yoğurt ve peynir kabı içerisine gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ile şarjör ve 337 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.