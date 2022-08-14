Son dakika haberleri! Yoğurt kabında uyuşturucu ticareti polise takıldı

Yoğurt kabında uyuşturucu ticareti polise takıldı

Şüphe üzerine durdurulan şahın elinde bulunan yoğurt kabından uyuşturucu fışkırdı

İSTANBUL Küçükçekmece'de uygulamada şüphe üzerine durdurulan şahsın elinde bulunan yoğurt kovasının içinden uyuşturucu fışkırdı. Yoğurtun arasından çıkarılan uyuşturucu haplar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 08.08.2022 tarihinde saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesinde polis ekipleri uygulama yaptığı esnada şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Kimlik bilgileri tespit edilen S.Ş. isimli şahsa yönelik yapılan sorgulamada suç kayıtları olduğu tespit edildi. Ayrıca, elinde taşıdığı yoğurt kovası ve üstünde yapılan aramalarda; 188 gr. Kubar,1 Adet cep telefonu, bin 460 TL para, yoğurt kovasında gizlenmiş bin 990 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Çalışmaların devamında gözaltına alınan S.Ş. isimli şahsın, Atatürk Mahallesinde bulunan ikamet adresi tespit edildi. Aynı gün saat 23.00 sıralarında adreste yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 bin 400 TL, 250 dolar ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 09.08.2022 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.