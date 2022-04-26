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Yoğurt çalan kadınlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yoğurt çalan kadınlar kamerada

Küçükçekmece'de 3 kadın bir markettin dışarı da bulunan dolabından yoğurt, meyve ve sebze çaldı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de 3 kadın bir markettin dışarı da bulunan dolabından yoğurt, meyve ve sebze çaldı. Kadınların hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 3 kadın markete müşteri gibi geldi. Bir süre manav bölümünde dolaşan kadınlar, meyveleri aldıktan sonra dışarıda bulunan yoğur dolabının olduğu bölüme yöneldi. Kadınlar daha sonra dolaptan aldıkları yoğurt kovalarını alarak kaçmaya başladı. Hırsızları fark eden market çalışanı peşlerinden koştu. Ancak kadınlar üstlerindeki kıyafetleri çıkarmaya başlayınca market çalışanı onları bırakıp geri döndü.

Yaşanan hırsızlık anları marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan hırsızlık nedeniyle yaklaşık 700 TL zararının olduğunu anlatan market çalışanı Sedat Kıtlan, "Akşam saat 19.00 sıralarında hırsızlık oldu. Bir grup kadın geldi karpuzumu aldı, kavun aldılar, sebzemi aldılar. Üstelik 6-7 tane kova yoğurt aldılar. Aniden oldu, hepsi peş peşe geldi. ondan sonra peşlerine düştük, düşerken de iki tanesi üstlerini çıkartıp bakın dedi. Biz de buna müdahale edemedik" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece, Market, Manav, 3. Sayfa, Haberler

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