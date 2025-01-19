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Yoğun Sis Kazaya Neden Oldu: Sürücü Yaralandı

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Bursa'da meydana gelen kazada, yoğun sis nedeniyle görüş kaybı yaşayan sürücü, bariyere çarparak takla attı. Sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sis kazayı beraberinde getirdi

Takla atan otomobil, yolun ortasında kaldı

BURSA - Bursa'da yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi kaybolan sürücü, orta refüjdeki beton bariyere çarptıktan sonra takla attı. Sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesinde meydana geldi. Mudanya istikametine ilerleyen 16 NMR 20 plakalı otomobilin sürücüsü, sis sebebiyle görüş mesafesini kaybetti. Mudanya istikametinde virajlı yolu fark etmeyen sürücü, orta refüjdeki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yolun ortasına yan yattı.

Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralı olarak Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ederken, yolun ortasında otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Yoğun Sis Kazaya Neden Oldu: Sürücü Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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