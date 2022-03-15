Yoğun kara dayanamayan ahırın çatısı çöktü, 5 koyun telef oldu - Haberler

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Yoğun kara dayanamayan ahırın çatısı çöktü, 5 koyun telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yoğun kara dayanamayan ahırın çatısı çöktü, 5 koyun telef oldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çatısındaki kar kütlesi nedeniyle çöken ahırda bulunan 25 küçükbaş hayvandan 5'i telef oldu, 20 küçükbaş hayvan ise kurtarıldı.

AKÇAABAT, TRABZON (İHA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çatısındaki kar kütlesi nedeniyle çöken ahırda bulunan 25 küçükbaş hayvandan 5'i telef oldu, 20 küçükbaş hayvan ise kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Akçaköy mahallesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısının çöktüğü çok sayıda küçükbaş hayvanın altında mahsur kaldığı ihbarı üzerine 3 kişilik AFAD ekibi, iş makineleri ile bölgeye hareket etti. Yapılan çalışmalar sonrasında mahsur kalan hayvanlardan 20'si sağ olarak bulunduğu yerden çıkartılarak kurtarılırken, 5 koyun ise telef oldu. - TRABZON

Yoğun kara dayanamayan ahırın çatısı çöktü, 5 koyun telef oldu

Yoğun kara dayanamayan ahırın çatısı çöktü, 5 koyun telef oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akçaabat, Trabzon, AFAD, kar, 3. Sayfa, Haberler

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