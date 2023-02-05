Yoğun kar yağışı, Kocayayla Geçidi'nde sürücülere zor anlar yaşatıyor 3. Sayfa Haberleri Kütahya'nın Domaniç ilçesi bin 500 rakımlı Kocayayla geçidi'nde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kütahya'nın Domaniç ilçesi bin 500 rakımlı Kocayayla geçidi'nde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar karın keyfini yaşıyor. Domaniç dağlarında bulunan sokak hayvanları ise yoldan geçen vatandaşlar tarafından besleniyor. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kütahya 3. Sayfa Haberler

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