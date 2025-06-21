YKS Sınavına Giderken Motosiklet Kazasında Yaralandı

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Karaman'da YKS sınavına giden bir motosiklet sürücüsü, kavşakta otomobille çarpışarak yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yks sınavına giderken kazada yaralandı

KARAMAN - Karaman'da YKS sınavına girmek için motosikletiyle yola çıkan bir kişi yaptığı kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Mümine Hatun Mahallesi Kuva-yı Milliye Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. kullandığı 24 AZ 058 plakalı motosiklet ile YKS sınavına gittiği sırada M.Y. yönetimindeki 70 FF 519 plakalı Volkswagen marka otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kazaya karışan motosiklet sürücüsünün polis memuru olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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