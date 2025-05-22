Yine aynı skandal! Yetkililer bu işletmeleri denetlemiyor mu?

Yine aynı skandal! Yetkililer bu işletmeleri denetlemiyor mu?
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Afyonkarahisar'daki bir dönerci işletmesinde, pişmiş et dönerin üzerine çiğ et takviyesi yapıldığı anlara ait bir fotoğraf büyük tepki çekti. Gıda güvenliğini hiçe sayan uygulama "İyi ceza yok, ondan akıllanmıyorlar" yorumlarına neden oldu.

Afyonkarahisar'da bir dönerci işletmesinde kaydedilen görüntü, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bir vatandaşın paylaştığı fotoğrafta, pişmiş haldeki dönerin üzerine çiğ et eklendiği açıkça görülüyor.

"İYİ CEZA YOK, ONDAN AKILLANMIYORLAR"

Gıda güvenliği açısından büyük risk taşıyan uygulama, uzmanlara göre hem gıda zehirlenmesine yol açabilir hem de bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olabilir. Görüntüyü gören vatandaşlar sosyal medya platformlarında tepki göstererek "İyi ceza yok, ondan akıllanmıyorlar" yorumlarında bulundu.

Yine aynı skandal! Yetkililer bu işletmeleri denetlemiyor mu?

DENETİMLER YETERLİ DEĞİL Mİ?

Olay, restoran ve fast food işletmelerine yönelik denetimlerin yeterli olup olmadığı sorusunu da beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, ilgili kurumları daha sıkı kontrole çağırırken, halk sağlığını tehlikeye atan bu tür uygulamalara karşı caydırıcı cezaların verilmesini talep etti.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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