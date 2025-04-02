Yılmazköy Hemzemin Geçidindeki Bariyer Tehlike Saçıyor
Aydın'ın Yılmazköy girişindeki hemzemin geçitteki arızalı bariyer, hem araç hem de tren trafiğinde tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar, bariyerin sürekli kapalı olmasının kazalara neden olabileceğinden endişeli ve yetkililerden acil müdahale bekliyor.
Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Yılmazköy girişinde bulunan hemzemin geçitteki arızalı bariyer tehlike saçıyor. Bilinmeyen bir nedenden dolayı bir şeridi sürekli kapalı duran bariyerin hem araçların karşılıklı geçişi sırasında hem de tren geçiş esnasında tehlike oluşturduğu belirtildi.
Hemzemin geçitteki bariyer arızasından önceki gece yaşanan fırtınadan sonra oluştuğunu belirten vatandaşlar, "Hemzemin geçidin Yılmazköy istikametine gidişe güzergahındaki yolu kontrollü hale getiren bariyer bir süredir sürekli kapalı. Bu nedenle yolu kullananlar hemzemin geçitte kendi şeridini kullanamadığı gibi, arıza nedeniyle tren geliş geçişleri de zamanında fark edilemiyor. Yetkililerin bir kaza yaşanmadan hemzemin geçitteki bu arızayı gidermesini bekliyoruz" diye konuştular. - AYDIN