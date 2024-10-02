Yılkı Atlarını Görmeye Gelen Aile Saldırıya Uğradı
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yılkı atlarını fotoğraflamak isteyen bir aile, atların sahibi olduğunu iddia eden 4 kişinin saldırısına uğradı. Aileden para talep eden şüpheliler, darp edilmesine neden oldu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Yılkı atlarını seyretmek için geldiler, saldırıya uğradılar
KAYSERİ - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yılkı atlarının fotoğrafını çekmek isteyen aileden para talep eden, atlarla önünü keserek tehdit eden 1'i çocuk 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, H.Ö. ailesiyle birlikte İstanbul'dan Kayseri'ye geldi. Hürmetçi Sazlığı'ndaki yılkı atlarını görmeye giden aileden, atların sahibi olduklarını iddia ederek aileden para talep eden şahıslar, atlarla araçlarının önünü kesti ve H.Ö.'yü kırbaçla darp etti. Olayın duyurulmasının ardından harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; A.K. ve O.K. yakalandı.
'Tehdit', 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.