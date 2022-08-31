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Yıldırımın düştüğü çatı katı alevlere teslim oldu

3. Sayfa Haberleri

Yıldırımın düştüğü çatı katı alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir binanın çatı katına yıldırım düştü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir binanın çatı katına yıldırım düştü. Çatı katının alevlere teslim olduğu yangını itfaiye ekipleri söndürürken, yıldırımın düştüğü esnada korkudan bayılan 3 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı.

Yangın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yeni Mahalle Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde etkili olan yağışla birlikte bir binanın çatı katına yıldırım düşmesinin ardından yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangını gören vatandaşlar ise sokağa döküldü. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı. Yıldırımın düştüğü esnada korkudan bayılan 3 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çayırova İtfaiye Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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