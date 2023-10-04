Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın havadan yapılan müdahaleyle söndürüldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangını, helikopterle yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, Kızılgüney Mahallesi Marif mevkii Alanya ilçe sınırında sarp kayalık alanda bulunan ormanda meydana geldi. Yıldırım düşmesi sonucu oluşan yangını gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın ihbarını alan Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangının sarp kayalık alanda çıktığını ve karadan müdahalenin neredeyse imkansız oluğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın, havadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yıldırım düşmesi nedeniyle bir yangın da Esenpınar Mahallesi Avdancık mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. - ANTALYA