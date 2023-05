Yıldırım düşen mahalledeki 100 evde beyaz eşyalar kullanılamaz hale geldi

Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucu bir mahalledeki yaklaşık 100 evde beyaz eşyalar kullanılamaz hale gelirken, bir araç da hasar gördü. Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, "Yaklaşık 100 kadar evimizde hasar var. Beyaz eşyaları, kombileri, internet kabloları, elektrikleri, lambaları çalışmıyor" dedi.

Kent genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış esnasında Yeşiltepe Mahallesi Yılmazoğulları Sokak'a yıldırım düştü. Sokakta bulunan bir aydınlatma direğine düşen yıldırım, kaldırım kenarında park halindeki bir hafif ticari araçta büyük hasara neden oldu. Oluşan yüksek gerilimle birlikte mahallede bulunan 3 sokaktaki yaklaşık 100 evde bulunan elektronik eşyalar kullanılamaz hale geldi. Maddi anlamda büyük zarara uğrayan mahalleli yetkililerden yardım istedi.

"O esnada fişe takılı olan hiçbir şey çalışmıyor"

Elektrik direğinin altında park halindeki aracı büyük hasar gören Ender Orakçı, yıldırım düştüğü esnada bomba sesi gibi bir ses duyulduğunu belirterek, "Aracımı yağmur öncesi buraya çekmiştim. Yağmur esnasında şimşek düşmesi gibi bir şey oldu. Aracımın şu an beyni ve elektrik aksamı yanık, hiçbir şeyi de çalışmıyor. Lastiğim patlak, kabloların yarısı boşta duruyor, yandı. Aracımda elektrik yok şu anda. Yıldırım düştü büyük ihtimalle. Büyük bir patlama oldu. Yandaki ev de benim. Beyaz eşyalarımızın da tamamı yandı. Mahallemizdeki çoğu kişinin de durumu aynı. Şu an benim kendi evimde beyaz eşyalarımın hiçbirisi çalışmıyor. Hiçbir şekilde elektrik yok. Komşularımın da aynı. O esnada fişe takılı olan hiçbir şey çalışmıyor. Çok gürültülü bir patlama oldu. Bomba patlar gibi patladı" dedi.

"Bütün sokağın komple beyaz eşyası, kombisi, elektrik tesisatı hepsi yanık"

Yılmazoğulları Sokak'ta ikamet eden Hilmi Eker ise evlerindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiğini belirterek, yetkililerden yardım istedi. Mahallede birçok kişinin mağdur olduğunu söyleyen Eker, "Bundan 2 saat kadar önce yağmurla birlikte gök gürültüsü duyduk ve bomba sesi gibi bir ses duyduk. Evlerimizden fırladık. Dışarı çıktığımızda herkesin dışarda olduğunu gördük. Evlere tekrar girdik. Eşyalarımıza baktık. Şu an Yılmazoğulları Sokak'ta kombilerimiz, beyaz eşyalarımız yandı, komşumuzun arabası yandı. Çok mağdur durumdayız. Korku içindeyiz. Bütün komşularımız mağduriyet içinde. Bu mağduriyeti karşılayacak durumları da yok. Bu insanların komple evi yandı şu an, komple tesisatları yanık, benim de dahil. Bizim mağduriyetimizin en kısa zamanda giderilmesini istiyoruz. Diğer sokaklardaki komşularımız da aynı mağduriyeti yaşıyor. Onların da kombileri, beyaz eşyaları yanmış. Görebileceğiniz bütün sokağın komple beyaz eşyası, kombisi, elektrik tesisatı hepsi yanık şu an" diye konuştu.

"Yaklaşık 100 kadar evimizde hasar var"

Yıldırım düşmesi sonucu şu ana kadar mahallede 3 sokaktaki 100 kadar evde hasar tespit edildiğini belirten Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, şu ifadeleri kullandı:

"Yeşiltepe Mahallesi ciddi bir hasar gördü. Öncelikle Yılmazoğulları Sokak'ın tamamı ve diğer sokaklarda ciddi arızalar var. Umarım zarar bu kadarıyla kalır. Şükredeceğimiz tek konu insanlarımıza bir şey olmaması. Yaklaşık 100 kadar evimizde hasar var. Beyaz eşyaları, kombileri, internet kabloları, elektrikleri, lambaları çalışmıyor. Yeşiltepe'ye geçmiş olsun." - ESKİŞEHİR