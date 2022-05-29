Yıldırım düşen ağaç parçalandı - Haberler

Malatya'nın Akçadağ ile Darende ilçelerinde düşen yıldırım, ağacı parçaladı.

Malatya'nın Akçadağ ve Darende ilçelerinde yer yer etkili olan sağanak yağış sonrası düşen yıldırım, bazı kayısı ağaçlarına zarar verdi.

Akçadağ ilçesi Ortaköy Mahallesi Kadiruşağı Sokak mevkiinde Fırat Arı'ya ait kayısı bahçesinde bir ağaca isabet eden yıldırım ağaca zarar verirken, Darende Ilıca Mahallesi'nde bir başka kayısı bahçesine düşen yıldırımın ağacı paramparça ettiği gözlemlendi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa