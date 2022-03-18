Yıldırım'da "çekçek" arabalılar isyanı

Yıldırım'da, 'çekçek' diye tabir edilen yük taşıma araçları ile atık toplayıcılığı yapan şahıslar vatandaşları canından bezdirdi.

Herhangi bir denetim ve kontrole tabi olmayan çekçekciler Yıldırım sokaklarında çöplerden atık toplarken, trafik güvenliğini de tehlikeye atıyor. Düzensiz atık toplayıcılarının 'çekçek' diye tabir edilen araçları ile trafiğin yoğun olduğu caddelere girdiğini belirten vatandaşlar, " Çekçekciler, cadde üzerlerindeki çöp konteynırlarını karıştırıyorlar. Bunu yaparlarken de araçlarını gelişi güzel yol üstüne bırakıyorlar. Hem kazaya davetiye çıkarıyorlar hem de trafik sıkışıklığına neden oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta mahallelerindeki bir çöp konteynırının düzensiz atık toplayıcıları tarafından çalındığını belirten Millet Mahallesi sakinleri ise, "Çekçekciler her akşam çöpleri döküp etrafa saçıyorlar. Uyardığımız da ise üstümüze yürüyorlar. Geçtiğimiz gün belediyenin sokağımıza yerleştirdiği koca çöp konteynırını gece vakti kamyonete atıp götürdüler. Daha öncede sokağımızdaki mazgallar çalınmıştı. Yetkililerin bir an önce bu konuya el atmasını bekliyoruz."

Belediye ve emniyet ekiplerinin konu ile ilgili çalışma yaptığı, kontrollerin artarak devam edeceği öğrenildi. - BURSA