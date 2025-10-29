Haberler

Yıldırım Çobana İsabet Etti: Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Muş'un Güzeltepe Mahallesi'nde koyun otlatan Ömer Aktaş, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş'un Güzeltepe Mahallesi'nde koyun otlattığı sırada yıldırımın isabet ettiği çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Muş merkeze bağlı Güzeltepe Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koyun otlatan Ömer Aktaş'a (34), sağanak yağış sırasında yıldırım isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aktaş, sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
