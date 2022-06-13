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Yıldırım çarpan kişi kurtarılamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yıldırım çarpan kişi kurtarılamadı

Sivas'ta bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sivas'ta bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Pusat köyü Ünal'ın Tepesi mevkiinde hayvanlarını otlatan Ahmet Ünal (72), yıldırım düşmesi sonucu ortaya çıkan yüksek enerjiye kapıldı. Ünal olay yerinde hayatını kaybetti. Ünal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan Ünal'ın otlattığı 6 keçi de telef oldu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Ünal Hafik Sivas 3. Sayfa Haberler

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