Yıldırım çarpan kişi kurtarılamadı Sivas'ta bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Sivas'ta bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Pusat köyü Ünal'ın Tepesi mevkiinde hayvanlarını otlatan Ahmet Ünal (72), yıldırım düşmesi sonucu ortaya çıkan yüksek enerjiye kapıldı. Ünal olay yerinde hayatını kaybetti. Ünal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan Ünal'ın otlattığı 6 keçi de telef oldu. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ahmet Ünal Sivas 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yıldırım çarpan kişi kurtarılamadı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.