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Yılbaşına Günler Kala 400 Litre Kaçak Şarap Ele Geçirildi

Yılbaşına Günler Kala 400 Litre Kaçak Şarap Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, faturasız 400 litre gümrük kaçağı şarap ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yılbaşına sayılı günler kala 400 litre kaçak şarap ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirdiği arama faaliyetinde toplamda 400 litre gümrük kaçağı şarap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı öncesi yürütülen çalışmalar çerçevesinde 24 Aralık 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında Hayrabolu ilçesinde ikamet eden C.B. ve İ.K. isimli şahısların ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda faturasız 400 litre gümrük kaçağı şarap ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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