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Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: Piyasaya süremeden yakalandılar

3. Sayfa Haberleri

Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: Piyasaya süremeden yakalandılar

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanan çok sayıda sahte alkol ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanan çok sayıda sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde piyasaya sahte alkollü içecek sürecek şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 90 şişe sahte alkollü içecek, 30 litre etil alkol, 51 adet sahte bandrol ve alkol yapımında kullanılan binlerce malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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