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Yılbaşı öncesi İzmir'de depolara sentetik hap baskını: 1 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Yılbaşı öncesi İzmir'de depolara sentetik hap baskını: 1 tutuklama

İzmir polisinin yılbaşı öncesi gerçekleştirdiği ve iki depoya yapılan uyuşturucu operasyonunda 560 bin 500 sentetik hap ele geçirildi.

İzmir polisinin yılbaşı öncesi gerçekleştirdiği ve iki depoya yapılan uyuşturucu operasyonunda 560 bin 500 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürdü. Polis ekiplerinin 2 depoya yaptığı eş zamanlı baskında 560 bin 500 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü İzmir 3. Sayfa Haberler

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