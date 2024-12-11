Üye Girişi
Haberler
Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

3 sosyal medya platformu, aynı anda çöktü

 Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama

Ukrayna ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu! Tedirgin eden açıklama

 Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar

Trump, Suriye konusunda niyetini açıkça söyledi
İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü

İşgalin en net görüntüsü

Yılbaşı Öncesi Gazipaşa'da 3 Bin Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Yılbaşı Öncesi Gazipaşa'da 3 Bin Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi yaptığı denetimlerde bir araçta 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi yaptığı denetimlerde bir araçta 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güney Jandarma Karakolu ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol denetimlerini sıkılaştırdı. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Güney Jandarma Komutanlığı Yol Kontrol Noktası'nda gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında durdurulan açık kasa kamyonette yapılan arama sonucunda 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte film gibi operasyonun detayları
img

Hamaney hedefe 2 ülkeyi koydu
img

İşte 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Siber saldırı mı oldu? Sosyal medya, Whatsapp, İnstagram, Facebook kim saldırdı,? Instagram ne zaman düzelecek 11 Aralık Çarşamba! Whatsapp ne zaman düzelecek 11 Aralık Çarşamba? Türk Telekom çöktü mü? 11 Aralık Türk Telekom ne zaman düzelecek? Sosyal medya çöktü mü 11 Aralık Çarşamba? İnternet çöktü mü? 11 Aralık Çarşamba internet neden çekmiyor, çöktü mü? Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Aralık Çarşamba Facebook'a neden girilmiyor? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Aralık Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 11 Aralık Whatsapp neden yüklenmiyor, problem mi var? Formasyon kalkıyor mu 2025?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.