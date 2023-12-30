Yılbaşı Öncesi Düzce'de Denetimler Yapıldı

Yılbaşına kısa bir süre kala Düzce'de unlu mamuller, kuruyemiş ve alkollü içecek satan birçok işletmeye yönelik denetim yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yeni yıl dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı olarak bir hafta sürecek olan denetim seferberliği ile Düzce İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri unlu mamul üreten fırın, pastaneler, kuruyemişçiler ve alkol tüketimi ve alkol satışı yapan işletmelerde denetimler devam ediyor. Gerçekleşen denetimlerde, ürünlerin son kullanım tarihini, raftaki etiket ve kasa karşılığını kontrol ederken alkollü içeceklerde ise bandrol kontrolü yapıldı.

İl genelinde 32 denetçi ile 4 bin 692 işletmeye 2023 yılında toplamda 8 bin 83 adet denetim yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan 58 işletmeye yaklaşık 1 milyon 194 bin TL cezai işlem uyguladı.

Yetkililer "Her vatandaşın birer gıda denetçisi olduğunun bilinciyle gözlemlenen herhangi bir uygunsuzluğun iletişim kanalları vasıtalarıyla bildirilmesi çok önemlidir. Bu dahilde duyarlı vatandaşlar tarafından 2023 yılında Düzce'de 174 Alo Gıda hattına 201 adet şikayet gerçekleşerek denetçilerin bu işletmeleri denetlemesi sağlandı" dedi. - DÜZCE