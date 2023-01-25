Yılbaşı gecesi evli çifti bacaklarından vurduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de yılbaşı gecesi tekel bayi işleten evli çifti tabancayla bacaklarından vurduğu iddia edilen şüpheli ve yardım ettiği öne sürülen 1 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de yılbaşı gecesi tekel bayi işleten evli çifti tabancayla bacaklarından vurduğu iddia edilen şüpheli ve yardım ettiği öne sürülen 1 kişi tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi'nde tekel bayi işleten evli çift Ali K. (35) ve Tülay K. (37), 31 Aralık 2022 gecesi birlikte işlettikleri dükkanlarını kapatarak evlerine doğru yürümeye başladı. Uryan Sokak üzerinde yürüyen evli çift, iddiaya göre Yasin K. (24) tarafından tabancayla bacaklarından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri gönderildi. Yaralı çift olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tülay K. tedavisinin ardından taburcu edildi. Bacağına gelen mermi, atardamarına isabet eden Ali K. ise ağır yaralı olarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 4 gün yoğun bakımda kalan Ali K. hayati tehlikeyi atlattı.

Olayın şüphelisi tutuklandı

Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Bir haftanın sonunda olayın şüphelisi Yasin K. ve yardım ettiği öne sürülen Y.Y. (24) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şüpheliden Yasin Y. 'silahla kasten yaralama' suçundan, yardım ettiği iddia edilen Y.Y. ise suça iştirak ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR