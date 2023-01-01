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Yılbaşı gecesi çalışma yapılan iş yerinde iskele çöktü: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Yılbaşı gecesi çalışma yapılan iş yerinde iskele çöktü: 1 yaralı

Düzce(İHA) – Düzce'de yılbaşı gecesi çalışma yapılan bir iş yerinde iskele çöktü, olayda bir işçi yaralandı.

Düzce(İHA) – Düzce'de yılbaşı gecesi çalışma yapılan bir iş yerinde iskele çöktü, olayda bir işçi yaralandı.

Olay, Düzce küçük sanayi sitesinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinin çatısında devam eden çalışmalar sırasında iskele çöktü. İskele üzerinde bulunan 45 yaşındaki M.Ç., çöken iskele altında kalarak yaralandı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından iskelenin altından çıkartılan M.Ç.'ye ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri daha sonra yaralı işçiyi Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Düzce 3. Sayfa Haberler

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