Yılanların Çiftleşme Dansı Kamerada
Hatay'ın Erzin ilçesinde boş arazide iki yılanın çiftleşme dansı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanlar doğada görülmeye başladı.
Yılanların çiftleşme dansı kameraya yansıdı
HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde boş arazide 2 yılanın çiftleşme dansı vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yaz aylarının gelmesi ve havaların aşırı ısınmasından dolayı yer altı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu canlılardan özellikle yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde görülmeye başlandı. Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, bir evin bahçesinde çiftleşme ritüellerini gerçekleştirilirken 2 yılan görüldü. Yılanların dansı ve vatandaşın tepkileri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.