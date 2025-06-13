Yılanların Çiftleşme Dansı Kamerada

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Yılanların Çiftleşme Dansı Kamerada
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Hatay'ın Erzin ilçesinde boş arazide iki yılanın çiftleşme dansı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanlar doğada görülmeye başladı.

Yılanların çiftleşme dansı kameraya yansıdı

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde boş arazide 2 yılanın çiftleşme dansı vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaz aylarının gelmesi ve havaların aşırı ısınmasından dolayı yer altı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu canlılardan özellikle yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde görülmeye başlandı. Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, bir evin bahçesinde çiftleşme ritüellerini gerçekleştirilirken 2 yılan görüldü. Yılanların dansı ve vatandaşın tepkileri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - 3.Sayfa
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