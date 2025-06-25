Yılanlar Grubu Davasında Müştekiler Dinlendi

Yılanlar Grubu Davasında Müştekiler Dinlendi
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Kayseri'de 'Yılanlar Grubu' olarak bilinen sanıkların yargılandığı davanın ikinci gününde, müştekilerin mahkemede dinlenmesi gerçekleşti. 20 müştekinin katıldığı duruşmada, bazıları sanıklardan şikayetçi olmadığını belirtirken, bazıları dönüşümle şikayetçi olduklarını ifade etti. Müştekilerin ifadesinde sanıkların kendilerine şiddet uyguladığı öne sürüldü.

Kamuoyunda 'Yılanlar Grubu' olarak bilinen ve 9'u tutuklu 24 kişinin yargılandığı davanın ikinci gününde dosyada müşteki olarak yer alan kişiler dinlendi.

Kamuoyunda 'Yılanlar Grubu' olarak bilinen 9'u tutuklu 24 kişinin Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın ikinci gününde mahkeme heyeti müştekileri dinledi. 20 müştekinin hazır bulunduğu duruşmada müştekilerden 13'ü sanıklardan şikayetçi olmadığını belirtirken, 7 müşteki de şikayetçi olduğunu belirtti.

'Laf attınız size ceza kestik'

Müştekilerden Y.K., H.S. ve M.B., sanıklardan F.İ. ve O.A.'nın kendilerine, 'Kızlara laf attınız, çevreyi rahatsız ettiniz. Size ceza kestik' diyerek İncesu'da bir tekel bayisinde darp ettikten sonra bir bağ evine götürerek, darp ettiklerini ve çıplak görüntülerini çektiklerini öne sürdü. Y.K., sanıkların kendisinin hesabından 7 bin 500 lira kendi hesaplarına para aktardığını, diğer arkadaşlarının da telefonlarını satarak sanıkların hesabına para gönderdiğini ifade etti.

Müştekilerden Y.K. F.İ.'nin bağ evinde O.A.'ya katıldığını belirtmesine karşılık, H.S. ve M.B. kendilerini tekel bayiinde darp eden kişinin F.İ. olduğunu ve korktukları için F.İ ve O.A. ile kendi araçlarıyla bağ evine gittiklerini söyledi.

Köpekli işkence

Müştekilerden Y.S. ise ifadesinde F.İ.'nin ve salonda teşhis ettiği O.G.'nin bağ evinde kendisine köpekle işkence yaptıklarını, çıplak görüntülerini çektiklerini ve "Köpeğe atın parçalasın" dediklerini belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi. Y.S., sanıkların tespih, yüzük ve saatini aldıklarını öne sürdü.

Müştekilerin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanıklara ve avukatlarına söz verdi. Sanık avukatları, bireysel suçların bir araya getirilerek bir suç örgütü oluşturulmaya çalışıldığını, İncesu'daki tüm faili meçhul olayların KOM Şube Müdürlüğü tarafından bu dosyada toplandığını belirterek, kolluk kuvvetlerinin korkutarak ifade aldığını iddia etti.

Duruşmaya yarın devam edilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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