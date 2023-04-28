Yıkılan evinin enkazında 11 gün sonra bulunan kedisine gözü gibi bakıyor

MALATYA - Malatya'da yaşayan 33 yaşındaki Akın Bilal Akkoç, 6 Şubat depremlerinde yıkılan evinin enkazında 11 gün sonra bulunan kedisi "Panter'e" gözü gibi bakıyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'da bin 300'e yakın kişi hayatını kaybederken, depremlerde çok sayıda hayvan da etkilendi. Depremlerde yapı stokunun yüzde 70'den fazlası etkilenen Yeşilyurt ilçesinde Akın Bilal Akkoç'un ailesiyle birlikte yaşadığı Şelalesi sitesi de depremlerde yıkılan binalar arasında yer alırken, Akkoç'un evinde beslediği 3 yaşındaki kedisi Panter de enkaz altında kaldı.

Deprem sonrası kedilerini ulaşmak için bir süre mücadele eden Akkoç daha sonra bölgede görevli bir polis memurlarına iletişim bilgilerini vererek kent dışına çıkış yaptı. Depremin 11'inci gününde gelen bir telefonla Malatya'ya dönüş yapan Akkoç, yıkılan evlerinin enkazında bitkin bir halde bulunan kedisi Panter'e kavuştu.

"Kedimiz için çok üzüldük"

Depremler sonrası bir süreliğine kent dışına çıkış yaptıklarını kaydeden Akkoç," 6 Şubat depremlerinin ilkinde evimiz ağır hasar aldı ikinci depremde ise yıkıldı ve kedimiz dairede kaldı. Bu süreçte bizler kent dışına çıkmak zorunda kaldık ama kedimizden umudumuzu kesmedik ve depremden 11 sonra bir polis memurunun bizlere fotoğraf göndermesiyle Malatya'ya döndük. Kedimizi aç ve bitkin bir halde bulduk ve kedimizi alarak kaldığımız Amasya'ya götürerek veteriner hekimlere tedavisi yaptırdık kedimiz eski sağlığına kavuştu." dedi

"Devletimiz deprem sonrası bizlere nasıl baktıysa polisler de kedimize öyle bakmış"

Panter'i bulan polis memuruna teşekkür eden Akkoç çok sevdikleri kedilerine kavuşmanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek," Kardeşimle geldiğimiz enkaz alanında kedimiz bizleri tanımayarak tepki gösterdi bu sırada elimizde ısırdı ve aşı olmak zorunda kaldık. Devletimizin bizlere baktığı gibi kedimize bakan polis memuruna çok teşekkür ediyorum. Patner'e daha önce gözümüz gibi bakıyorduk bundan sonra daha da fazla ilgi göstereceğiz " diye konuştu