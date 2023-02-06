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Yıkılan 9 katlı binada yangın çıktı

3. Sayfa Haberleri

Yıkılan 9 katlı binada yangın çıktı

Osmaniye'de depremde yıkılan 9 katlı binada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Osmaniye'de depremde yıkılan 9 katlı binada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Sabaha karşı yaşanan depremde Osmaniye'nin Esenler Mahallesi'nde 9 katlı bir bina çöktü. Binada yıkım olduktan sonra yangın başladı. Bir süre sonra olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri gelerek müdahale etti. Binanın en altında fırın olduğu belirtildi. Ekiplerin yangını söndürme ve arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. - OSMANİYE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye Esenler 3. Sayfa Haberler

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