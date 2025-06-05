Yığılca'da Ayılar Arı Kovanlarını Parçaladı

Yığılca'da Ayılar Arı Kovanlarını Parçaladı
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Yığılca'da Ayılar Arı Kovanlarını Parçaladı
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki ayı, arı kovanlarını parçalayarak balları yedi. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ayılar arı kovanlarını parçalayıp balları yedi

DÜZCE - Düzce'nin Yığılca ilçesinde ikinci ayı vakası yaşandı. Ayılar arıların bal kovanlarını parçalayarak balları yedi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Yığılca ormanlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre ormanlık alan içerisinde kurulan arı kovanlarının bulunduğu bölgeye iki ayı geldi. Önce kovanları inceleyen ayılar daha sonra arıların kolonilerinin de içerisinde olduğu kovanları tek tek parçalayarak yemeye başladı. O anlar ise bölgede kovanları takip etmek için kurulan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İkinci kez Yığılca'nın balından yiyen ayıların baygınlık geçirip geçirmediği bilinmezken, olay Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine iletildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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