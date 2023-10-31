Yeşilköy'de Aracı Kurşunlanan Kadın Avukat Şikayetçi Oldu

Yeşilköy'de bir kadın avukatın aracının kurşunlanması olayıyla ilgili şikayetçi olduğu belirtildi. Avukat, olayın azmettiricisinin Beyazıt'taki bir handa mülk sahiplerinin avukatı olduğunu iddia etti.

Yeşilköy'de geçtiğimiz günlerde aracı kurşunlanan kadın avukat olayla ilgili şikayetçi oldu. Avukat Işıl Gülümser ifadesinde Beyazıt'taki bir handa mülk sahiplerinin avukatı olduğunu ve Selman T. isimli şahsın aracının kurşunlanması olayı ile ilgili azmettirici olduğunu iddia ederek, "Bu kişi, müvekkillerime ait Beyazıt'taki handa odabaşı. Handaki kiraları toplayıp zimmetine geçirmiş. Çoğu yaşlı ve yurtdışında bulunan mal sahiplerine ödeme yapmadığı için ben de 15 Ağustos'ta ihtarname gönderdim, hanı terk etmesini istedim. İhtarnameyi gönderdiğim için ölümle tehdit edildim" dedi.

Olay 23 Ekim günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyazıt'tan aracı ile yola çıkan İstanbul Barosu avukatlarından Işıl Gülümser, Yeşilköy'e geldiği sırada bir motosiklet tarafından takip edildiğini fark etti. Motosikletin üzerinde bulunan kasklı 2 kişi, avukat Gülümser'in aracını kurşunlayarak olay yerinden uzaklaştı. Olaya ilişkin emniyete giderek şikayetçi olan Gülümser, Beyazıt'taki bir handa mülk sahiplerinin avukatı olduğunu söyledi. Avukat Gülümser ifadesinin devamında Selman T. isimli şahsın aracının kurşunlanması olayı ile ilgili azmettirici olduğunu iddia ederek "Bu kişi, müvekkillerime ait Beyazıt'taki handa odabaşı. Handaki kiraları toplayıp zimmetine geçirmiş. Çoğu yaşlı ve yurtdışında bulunan mal sahiplerine ödeme yapmadığı için ben de 15 Ağustos'ta ihtarname gönderdim, hanı terk etmesini istedim. İhtarnameyi gönderdiğim için ölümle tehdit edildim" dedi.

Olay günü hana giderek Selman T.'nin damadı E.Y.'ye, şahsın handan çıkması gerektiğini söylediğini de ifadesinde belirten Gülümser "Aracım bu konuşmadan yaklaşık 1 saat sonra motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı" beyanında bulundu.

Gözaltına alınan Selman T. 'silahla tehdide azmettirme' suçundan sevk edildiği Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek Selman T. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmesini talep etti. Avukat Gülümser de Selman T.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına itiraz etti. Gülümser itiraz dilekçesinde Selman T.'nin serbest kalmasından 3 gün sonra bilmediği bir numaradan arandığını ve "Sen handaki avukat mısın? Avukat hanım bak, sana söylüyorum. Seni daha önce uyardık. Handa yaptıklarınız yetti. Sen istedin, senin cenaze namazını kılacağız" sözleri ile tehdit edildiğini belirtti. - İSTANBUL