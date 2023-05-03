Yeşil Sol Partililerin kahvehanedeki 4 kişiyi darp ettiği anlar kameraya yansıdı

Çanakkale'de seçim çalışmaları çerçevesinde bir kahvehaneye giren Yeşil Sol Partililer, burada tartıştıkları 4 kişiyi darp ederek hastanelik etti.

Çanakkale'de seçim çalışmaları çerçevesinde bir kahvehaneye giren Yeşil Sol Partililer, burada tartıştıkları 4 kişiyi darp ederek hastanelik etti. Yaşanan kavganın anları güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Olay, Çanakkale'de Barbaros Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. Seçim çalışmaları çerçevesinde bir kahvehaneye gelen Yeşil Sol Parti Çanakkale Milletvekili Adayı Adile Yalçın vatandaşlarla sohbet etti. Adile Yalçın, Mustafa Kılıç'ın da (42) aralarında bulunduğu 4 kişinin masasına geldi. Yalçın, Mustafa Kılıç ile tokalaşmak istedi. Kılıç, kendisinin bayanlarla tokalaşmadığını belirtince, ardından tartışma yaşandı. Tartışma, araya girenlerin olayı sakinleştirmesiyle sona erdi. Bunun ardından kahvehaneye gelen ve Yeşil Sol Parti üyesi oldukları iddia edilen yaklaşık 25 kişilik grup, buradaki 4 kişiyi darp etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yaşanan kavganın anları ise kahvehanede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. - ÇANAKKALE